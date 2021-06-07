Yargıtay, HDP'nin kapatılması için yeniden dava açtı
Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP), kapatılması istemli yeniden dava açtı.
Toplam 850 sayfalık iddianame Anayasa Mahkemesine gönderildi. HDP'de yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi.
HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
HDP'nin kapatılması istemiyle daha önce AYM'ye yapılan başvuru, iddianamede bulunan eksikler gerekçe gösterilerek iade edilmişti.
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