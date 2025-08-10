Yargıtay kararı onadı: Evi sebepsiz terk eden kadın boşanmada tam kusurlu sayıldı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sebepsiz yere evi terk eden kadının boşanmada "tam kusurlu" sayılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı. Sosyal medyada tanışıp evlenen çiftin 3 ay süren evliliğinde kadın, eşinin yaşını, işini ve ilk evliliğini gizlediğini öne sürdü. Ancak Yargıtay, bu iddiaların delille kanıtlanamadığını belirterek istinafın "eşit kusur" kararını bozdu. Kadının ailesiyle memleketine dönüp hakaret içerikli mesajlar göndermesi "tam kusur" sayıldı.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sebepsiz yere evi terk eden kadının boşanma davasında "tam kusurlu" sayılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını yerinde buldu.
Karara göre, sosyal medyada tanışıp evlenen çiftin yanına kadının ailesi ziyarete geldi. Ziyaretin üçüncü günü kadın, eşine haber vermeden ailesiyle memleketine döndü ve eşiyle birlikte olmak istemediğine dair mesajlar gönderdi.
Kadın 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Kadın, eşinin daha önceki evliliğini gizlediğini ve işi konusunda yalan söylediğini ileri sürerek karşı dava açtı. Erzincan Aile Mahkemesi, kadının müşterek konutu sebepsiz yere terk ettiğini, evlilik yükümlülüklerine aykırı davrandığını tespit ederek tarafların boşanmasına hükmetti. Kadın, eşine 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek, nafaka ve tazminat talepleri ise reddedildi.
Kadının istinaf başvurusu üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, erkeğin yaşını, işini ve ilk evliliğini gizlediği, kadının ise eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tarafları eşit kusurlu saydı.
Yargıtay, istinaf kararını bozarak, erkeğe atfedilen kusurların tanık beyanı veya başka bir delille kanıtlanmadığını vurguladı. Kararda, "Hal böyleyken, erkeğe atfı kabil başkaca kusurlu bir davranışın varlığı da ispatlanmadığından, davalı karşı davacı kadının davasının reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" ifadelerine yer verildi.