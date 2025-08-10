Yargıtay kararı onadı: Evi sebepsiz terk eden kadın boşanmada tam kusurlu sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sebepsiz yere evi terk eden kadının boşanma davasında "tam kusurlu" sayılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını yerinde buldu.

Karara göre, sosyal medyada tanışıp evlenen çiftin yanına kadının ailesi ziyarete geldi. Ziyaretin üçüncü günü kadın, eşine haber vermeden ailesiyle memleketine döndü ve eşiyle birlikte olmak istemediğine dair mesajlar gönderdi.

Kadın 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Kadın, eşinin daha önceki evliliğini gizlediğini ve işi konusunda yalan söylediğini ileri sürerek karşı dava açtı. Erzincan Aile Mahkemesi, kadının müşterek konutu sebepsiz yere terk ettiğini, evlilik yükümlülüklerine aykırı davrandığını tespit ederek tarafların boşanmasına hükmetti. Kadın, eşine 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek, nafaka ve tazminat talepleri ise reddedildi.

Kadının istinaf başvurusu üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, erkeğin yaşını, işini ve ilk evliliğini gizlediği, kadının ise eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tarafları eşit kusurlu saydı.

Yargıtay, istinaf kararını bozarak, erkeğe atfedilen kusurların tanık beyanı veya başka bir delille kanıtlanmadığını vurguladı. Kararda, "Hal böyleyken, erkeğe atfı kabil başkaca kusurlu bir davranışın varlığı da ispatlanmadığından, davalı karşı davacı kadının davasının reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" ifadelerine yer verildi.