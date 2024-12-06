Yargıtay kararını verdi: Melek İpek özgür!

Melek İpek (31), kendisine işkence uygulayan ve ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) 7 Ocak 2021 yılında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Üçüncü duruşmada, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliye edilen İpek, 108 gün sonra serbest bırakıldı.

'Meşru müdafa' onaylandı

Tahliye kararına itiraz edilmesinin üzerine açılan davaya yönelik son kararı Yargıtay verdi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyiz istemlerinin, 5271 sayılı Kanun'un 298/1. maddesi uyarınca, Tebliğname'ye aykırı olarak, oy birliğiyle reddine karar verdi. Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran ise, Yargıtay'ın verdiği karar dosyasının kendilerinde olduğunu, kararın kesinleştiğini söyledi.