Yargıtay kayıtları güncellendi: CHP Genel Başkanı resmen Kılıçdaroğlu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, istinaf mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından siyasi partilere ait genel bilgi kayıtlarında güncellemeye gitti.

Yapılan değişiklikle CHP Genel Başkanı bölümüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı.

İstinaf mahkemesi kurultay kararını iptal etmişti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta aldığı kararda CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayının "mutlak butlan" nedeniyle iptaline hükmetmişti.

Kararda ayrıca, Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti.

Başsavcılık kayıtları güncellendi

Mahkeme kararının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi parti genel bilgileri bölümünde de değişikliğe gidildi.

Daha önce CHP Genel Başkanı olarak yer alan Özgür Özel'in ismi sistemden çıkarılırken, yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı işlendi.

Başsavcılık verilerine göre CHP'nin kayıtlı üye sayısı ise 1 milyon 922 bin 757 olarak açıklandı.