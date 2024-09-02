Yargıtay Savcısına Kadıköy'de korkunç saldırı

İstanbul Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otoparkta "korna çalma" nedeniyle çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası otoparkta beklerken saldırganlar E.G. ve T.T. tarafından darp edilen İşçimen, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Ekol TV'de yer alan habere göre; Savcı İşçimen, maç sonrası aracını almak için otoparka döndü ve burada otopark görevlisinin "Sistem güncellemesi ve Z raporu" nedeniyle beklemesi gerektiği belirtildi. Ancak arkasında bekleyen E.G ve T.T. duruma korna çalarak ve selektör yaparak tepki gösterdi.

Savcı İşçimen, durumu sakinleştirmek için aracından indiği anda, iki saldırgan tarafından yumruk ve tekmelerle darp edildi.

Çevredekilerin müdahalesiyle saldırıdan kurtulan İşçimen, karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan polis soruşturmasında, otoparkın güvenlik kameraları incelendi ve savcı, polis merkezinde yapılan teşhis ile saldırganları belirledi.

Şüphelilerden T.T. kısa sürede yakalanırken, E.G. ise firari durumda. Firari saldırgan E.G.’nin 7 suç kaydının bulunduğu tespit edildi ve polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Bakan Tunç İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."