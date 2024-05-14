YARGITAY SEÇİMİNDE SON DAKİKA: Ömer Kerkez 37. turda Yargıtay Başkanı seçildi

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın dört yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart'ta ilk tur için günü sandık başına gitmişti.

Yeni Yargıtay Başkanı 348 üyenin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu hiçbir adayın alamaması nedeniyle ilk 36 turda belirlenememişti



Bugün yapılan 37. turda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanı seçildi.

Seçim sonuçlarına göre; seçimde 324 oy kullanıldı. Mevcut Başkan Mehmet Akarca 103, Ömer Kerkez ise 193 oy aldı.

Yargıtay Başkanlığı seçiminde 34’üncü turun ardından önemli bir gelişme yaşanmıştı. Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekilmişti.

Ömer Kerkez kimdir?

Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988'de mezun olan Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçilirken, Yargıtay Genel Kurulu'nca gerçekleştirilen Birinci Başkanlık seçiminde 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Birinci Başkanı oldu.