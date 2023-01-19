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Yargıtay’a yapay zeka destekli İçtihat Merkezi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın "2022 Yılı Değerlendirme Basın Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Dünya Gazetesi
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Akarca, Yargıtay kararlarının erişilebilir olmasına dikkat çekti. Daha önce Yargıtay Dergisi'nin, 2015'ten itibaren de karar özetlerinin kurumun internet sitesinde yayımlanmaya başladığını anımsatan Akarca, bunların yeterli olmadığını, Yargıtay İçtihat Merkezi adı verilen sistemin yapay zeka tabanlı şekilde geliştirilmesi fikrinin doğduğunu belirtti.

Akarca, "Yapay zeka destekli Yargıtay İçtihat Merkezi, en geç haziranda faaliyete geçecek" dedi.