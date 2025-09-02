Yargıtay'dan boşanma davasında çok tartışılacak emsal karar!

Nazilli’de görülen ve karşılıklı olarak açılan bir boşanma davasında Bölge Mahkemesi, kadının kocasının bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasını evlilik birliğini sarsacak sebep olarak gördü. Mahkeme Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine işaret ederek erkek eş tarafından açılan boşanma davasının kabulüne karar verdi.

Ancak karşı kararı temyiz ettirince, dava Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Mahkemesinin aksine kadının uzun süre evden uzakta olmasının evlilik birliğini sarsacak bir sebep olmadığını ayrıca erkek eş tarafından terke dayalı açılmış bir boşanma davası bulunmadığından, erkek eş tarafından açılan boşanma davasına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.