Yargıtay'dan emsal karar: Başkasının numarasını sosyal medyadan paylaşana hapis

Aydın'da yaşayan bir kişi, bir arkadaşına ait telefon numarasını Instagram'da "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Söz konusu paylaşım nedeniyle başkaları tarafından aranan mağdur, paylaşımı yapan kişi hakkında şikayetçi oldu.

Paylaşımı yapan kişi hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açılırken, Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.

Yargıtay hapis cezasını uygun buldu

İtiraz üzerine dava İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınırken mahkeme eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Temyiz incelemesinde de Yargıtay hükmü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, istinaf mahkemesince yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtildi.