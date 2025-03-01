Yargıtay'dan emsal karar: Borçluyu ısrarla arayan avukata ceza

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, icra takibi nedeniyle bir kişiyi 7 kez arayan ve 9 mesaj gönderen avukata verilen cezayı hukuka uygun bularak onadı.

Karara konu olayda, İstanbul’da görev yapan bir avukat, 2017 yılında üç aylık bir süre içinde alacak tahsili amacıyla bir kişiye 9 mesaj atıp 7 kez telefonla ulaştı. Bu durumdan rahatsız olan kişi, avukat hakkında şikayette bulundu.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, avukata Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123. maddesi uyarınca kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan 2 bin 250 lira adli para cezası verdi. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulundu.

Avukatın temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararını hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında, yargılama sürecinin usulüne uygun yürütüldüğü ve mahkumiyet kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı vurgulandı.

Bu karar, avukatların icra ve haciz işlemleri sırasında borçlulara yönelik ısrarlı arama ve mesajlarının cezai yaptırıma tabi olabileceğine emsal teşkil ediyor.