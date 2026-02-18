Yargıtay'dan emsal karar: Ehliyetsizdi ama haklı çıktı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyetsiz bir sürücünün karıştığı trafik kazasında kusurunun bulunmaması halinde, aracına zarar veren taraftan tazminat isteyebileceğine hükmetti. Daire, sürücü belgesinin olmamasının idari yaptırım gerektirdiğini ancak maddi zarar talebine engel oluşturmayacağını vurguladı.

Denizli’deki kaza yargıya taşındı

Denizli’de 2023 yılında meydana gelen kazada ehliyetsiz bir sürücünün aracına başka bir araç çarptı. Kaza sonrasında açılan davada, aracına çarpılan taraf, hasar nedeniyle aracını kullanamadığını, bu süreçte araç kiralamak zorunda kaldığını belirterek mahrumiyet bedelinin ödenmesini talep etti.

"Ehliyetsiz" savunmasıyla dava reddedildi

Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın kendisine ait olduğu, ancak kaza tutanağına farklı bir isim yazdırıldığı tespit edildi. Davalı taraf, resmi belgede sahtecilik iddiasını gündeme getirerek davacının ehliyetsiz olduğunu ve bu nedenle maddi tazminat talebinde bulunamayacağını savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, bu gerekçelerle davayı reddetti.

Adalet Bakanlığı kararı temyiz etti

Kararın ardından Adalet Bakanlığı dosyayı kanun yararına temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında yerel mahkeme hükmünü bozdu.

Kararda, "Davacının sürücü belgesinin bulunmaması, sürüş kusuru niteliğinde olmayıp, illiyet bağını kesecek bir hal olarak kabul edilemeyeceği gözetilerek ve zarar miktarı hesaplanarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

"Ehliyet yokluğu kusur sayılmaz"

Yüksek Mahkeme ayrıca, dosyada ehliyetsiz sürücünün kazada kusurlu olduğuna dair bilirkişi tespiti bulunmadığına dikkat çekti ve “sürücü belgesinin olmaması idari yaptırım uygulamasını gerektiren bir hal” olduğunu hatırlattı.

Yargıtay, kusuru bulunmayan ehliyetsiz sürücünün maddi zararının karşılanmasını talep edebileceğine hükmetti.