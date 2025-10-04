Yargıtay’dan emsal karar: Eski nişanlıya “barışalım” mesajı atan adama hapis cezası

Sakarya’da yaşayan bir kadın, ayrıldığı eski nişanlısının ısrarlı şekilde “tekrar barışalım” mesajları göndermesi üzerine şikayetçi oldu. Kadının sunduğu mesaj çıktıları, dava dosyasına delil olarak girdi.

Yerel mahkeme, sanığın eylemini “kişilerin huzur ve sükununu bozma” kapsamında değerlendirerek 3 ay hapis cezası verdi. Kararın ardından sanık, cezaya itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay kararı onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek yerel mahkeme kararını oybirliğiyle onadı.

Kararda, yargılama sürecinin usul ve kanuna uygun şekilde yürütüldüğü, toplanan delillerin sanığın eylemini doğruladığı belirtildi.

Daire, “mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığı” sonucuna vararak cezanın kesinleşmesine karar verdi.

Hukuki değerlendirme: Israrlı mesaj huzur bozucu

Karar, özel hayatın gizliliği ve kişisel huzurun korunmasına ilişkin içtihatlara da örnek teşkil ediyor.

Yargıtay’ın bu onama kararıyla, ısrarlı biçimde gönderilen mesajların dahi bireyin huzurunu bozma suçu oluşturabileceği yönündeki yaklaşım bir kez daha vurgulanmış oldu.