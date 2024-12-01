Yargıtay'dan emsal karar! 'Gizli ayıplı' sıfır araç yenisiyle değiştirilecek

Ankara'da davacı sürücü 2015 yılında sıfır bir araç satın aldı. Aracı kullanmaya başladığında elektrik bağlantısı kesilmesi, ateşleme arızası gibi sorunlar yaşayan araç sahibi, sorunun giderilmesi için aracı servise götürdü ancak arızalar devam etti.

Araç alev aldı

Araç sahibi, 2016'da seyir halindeyken araç aniden alev alınca, büyük şok yaşadı. Servise aracın yenisiyle değiştirilmesi için dava açtı.

Servis, araçta gizli ayıp olmadığını, servise getirildikten sonra araç üzerinde yapılan kapsamlı incelemede herhangi bir soruna rastlanmadığını savundu. Yakıt deposundan alınan numunede, "aseton tespit edildiğini" belirten servis, asetonun motor içerisindeki egzoz sıcaklıklığını artırdığını, hidrolik ünite kablolarında yanmaya sebep olduğunu savunarak, davanın reddini talep etti.

Mahkeme değer kaybını kabul etti

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, imalattan kaynaklı gizli ayıplı olduğu tespit edilen aracın yapılacak tamiratta değer kaybına uğrayacağı gerekçesiyle açılan davanın kabulüne karar verdi ve aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. İstinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesince reddedilen servis, kararı temyiz etti.

Yargıtay 'sıfır araç' kararını onadı

Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle yerel mahkeme kararlarını onadı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararında, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.