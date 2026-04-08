Yargıtay'dan emsal karar: Whatsapp yazışmaları işten çıkarma gerekçesi olamaz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işveren tarafından işçiye tahsis edilen telefon üzerinden yapılan yazışmaların gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesini hukuka aykırı buldu. Kararda, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine dikkat çekildi.

İşten çıkarılan mühendis dava açtı

Karara konu olayda bir mühendis, çalıştığı şirket tarafından işten çıkarılmasının ardından iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek dava açtı. Davacı, kendisine zimmetlenen cep telefonunun kişisel verilerini silme imkânı tanınmadan geri alındığını ve içerikteki yazışmaların incelenerek kişisel veri ihlali yapıldığını savundu. Ayrıca kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere çeşitli alacaklarının tahsilini talep etti.

Şirket yazışmaları gerekçe gösterdi

Davalı şirket ise işçiye verilen telefonun iade edilmesinin talep edildiğini, yapılan incelemede davacının şirket yöneticileri ve çalışma arkadaşları hakkında hakaret içerikli mesajlar yazdığının tespit edildiğini belirtti. Bu yazışmaların tutanak altına alındığını ifade eden şirket, fesih işleminin haklı olduğunu savundu.

Dosyayı inceleyen yerel mahkeme, işverenin çalışana ait özel yazışmaları inceleme ve bunları fesih gerekçesi yapma hakkı bulunmadığına hükmetti. Mahkeme, WhatsApp mesajlarının okunmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirterek, işçinin manevi tazminata hak kazandığına karar verdi.

Yargıtay kararı onadı

Davalı şirketin istinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi ve yerel mahkeme kararı hukuka uygun bulundu. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de kararı onadı.

Kararda, "Temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/1 hükmü uyarınca onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.