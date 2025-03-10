Yargıtay'dan eski sevgilinin huzurunu bozan sanığa 6 ay hapis cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski sevgilisini sürekli takip eden ve rahatsız eden sanık hakkında verilen 6 ay hapis cezasını onadı.

Karara göre, Sakarya’da yaşayan bir kişi, birlikteliğin sona ermesinin ardından eski sevgilisinin gittiği yerlerde karşısına çıkarak "anlamsız sözler sarf etti", aracıyla çevresinde dolaştı ve bulunduğu kafenin önünden defalarca geçerek rahatsızlık verdi. Şikayet üzerine hakkında dava açılan sanık, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlamasıyla yargılandı.

6 ay hapis cezası

Yerel mahkeme, sanık hakkında "suçun sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ancak, bu karara yapılan itiraz üzerine dosya Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine taşındı. Bölge mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanığa 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık avukatının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gitti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bölge mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararını hukuka uygun bularak onadı. Kararda, “Eyleme uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.