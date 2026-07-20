Yargıtay'dan 'mutlak butlan' kararı

CHP'nin kurultay sürecine ilişkin tartışmalar kapsamında verilen ve Özgür Özel yönetiminin görevini "mutlak butlan" gerekçesiyle geçersiz sayan karara ilişkin yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Edinilen bilgilere göre istinaf incelemesi tamamlanırken, dosya Yargıtay'a taşınacak. Yüksek Mahkeme'nin dosyaya yönelik incelemesini eylül ayında başlatacak. Böylelikle karar adli tatil sonrasına kaldı.

Yeni partinin kurulması bekleniyor

Hukuki sürecin ardından yeni parti iddiaları da gündeme geldi. İddialara göre, hukuki yolların sonuç vermemesi halinde Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurulmasına yönelik hazırlıkları hızlandırabileceği belirtiliyor. Özel'in daha önce yaptığı "Bütün hukuki yolları kullanacağız, sonuç alamazsak başka bir yol bulacağız" açıklamasının da bu seçeneğe işaret ettiği öne sürülüyor.

Bu kapsamda Özel'in hafta içinde il başkanlarıyla bir araya gelmesi, ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi'ni (PM) toplaması bekleniyor. Yeni parti kuruluşuna ilişkin dilekçenin ise temmuz ayı sonunda veya ağustos ayının başında İçişleri Bakanlığı'na sunulabileceği iddia ediliyor.