Yargıtay’dan nafaka kararı

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İstanbul’da görülen bir boşanma davasında verilen nafaka kararı Yargıtay’dan döndü. Kararda, yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi açısından tarafların gelir durumları ve nafaka talep eden kişinin düzenli gelirinin bulunması belirleyici oldu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının emekli olması, düzenli ve sabit gelirinin bulunması ve eski eşlerin gelirlerinin birbirine yakın veya denk olması nedeniyle yoksulluk nafakası koşullarının oluşmadığına karar verdi.

Yerel mahkeme kadına yoksulluk nafakası bağladı

İstanbul’da yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Davayı gören Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların “evlilik birliğinin temelden sarsıldığı” gerekçesiyle boşanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

Kararın istinafa taşınmasının ardından dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Erkek nafaka kararını Yargıtay’a taşıdı

Boşanmasına karar verilen erkek, yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama sürecindeki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm açısından yerel mahkeme kararını onadı.

Ancak kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına ilişkin hüküm aynı sonucu görmedi. Yargıtay bu bölümü bozdu.

Yargıtay gelir durumlarına dikkat çekti

Yargıtay kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca eski eşlerin gelir durumlarının birbirine yakın veya denk olduğu tespitine yer verildi.

Yüksek Mahkeme, bu gelir durumu karşısında kadına yoksulluk nafakası verilmesini hukuka aykırı buldu.

Yoksulluk nafakası koşullarının oluşmadığına karar verildi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine işaret etti.

Kararda, “davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır” denildi.

Kadının yoksulluk nafakası talebinin reddedilmesi gerekirken kabul edilmesinin doğru olmadığı belirtilerek, yerel mahkemenin nafakaya ilişkin hükmünün bozulmasına karar verildi.