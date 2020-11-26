Yarım trilyon dolar 'hava'ya uçtu

Birliğin yıllık genel kurulunda havayolu endüstrisine ilişkin öngörülerini revize eden IATA, artan aşı umuduyla birlikte toparlanma beklentisini ise 2021’in ikinci yarısına erteledi. Dünyada sivil havacılığın en büyük buluşması olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 2020 ve 2021'de havayolu endüstrisinin performansına ilişkin öngörülerini bir kez daha revize etti. THY dahil 290 havayolu şirketini çatısı altında toplayan ve sivil hava trafiğinin yüzde 82’sini temsil eden IATA havacılık sektöründe 2020 yılı zararının 118,5 milyar dolara ulaşacağı öngörüyor. 2021'de ise bu zararın 38,7 milyar dolara inmesi bekleniyor.

IATA bu yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirdiği yıllık Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada sektör için toparlanma beklentisini de 2021’in ikinci yarısına erteledi ve 2020’de toplam gelir kaybının yarım trilyon doları aşacağını öngördü. THY dahil 290 hava yolu şirketinin yanı sıra Boeing ve Airbus üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantıda 2019’da 838 milyar dolar olan toplam gelirlerin bu yıl 328 milyar dolara inmesi beklendiği bilgisi verildi. Mevcut durumda her ay ortalama 6,5 milyar dolar nakit varlık kaybeden sektörün nakit pozisyonunda artıya en erken 2021’nin son çeyreğinde geçebileceği belirtiliyor. Hava yollarının toplam borç yükü ise 651 milyar dolara ulaşmış durumda.

“Kan kaybının durması için sınırlar açılmalı”

173 milyar dolarlık devlet desteği olmasaydı büyük ölçekli iflaslar görülebileceğini belirten IATA Başkanı Alexandre de Juniac, sektörün maliyetlerini yüzde

45,8 düşürdüğünü ancak gelirlerin de yüzde 60,9 düştüğünü söyledi. Juniac “Bunun sonucunda havayolları 2020’de taşınan her yolcu için 66 dolar kaybedecek ve toplamda 118,5 milyar dolarlık net zarar ortaya çıkacak. Bu zarar, 2021'de 80 milyar dolar kadar keskin bir şekilde azalacak. Ancak önümüzdeki yıl 38,7 milyar dolar kaybetme ihtimali kutlanacak bir şey değil” ifadelerini kullandığı açıklamasında sektördeki kan kaybının bir an önce durması ve insanların tekrar uçması için sınırların karantina olmadan güvenli bir şekilde yeniden açılması gerektiğini söyledi.

Yolcu sayısı 2021’de 2,8 milyara çıkacak

IATA öngörülerine göre 2019’da 4,5 milyar olan yolcu sayısı bu yıl 1,8 milyara düşdükten sonra, 2021’de karantinaların sona ermesi ve seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla 2,8 milyara çıkacak. CEO Alexandre de Juniac 2021 yılının ortasında seyahatın canlanacağını ancak bunun için nüfusun önemli bir bölümünün aşılanması gerektiğini söyledi. Yolcu sayılarının en erken 2024 itibariyle 2019 seviyelerine dönmesi bekleniyor.

Hava kargonun payı 3 kat arttı

Öte yandan 2019 yılına kıyasla düşük kalsa da hava kargo sektörünün tek olumlu tarafı olmaya devam edecek. 2019 yılında hava kargo miktarı

61,3 milyon ton iken bu yıl bu rakamın 54,2 milyon ton olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. 2019’da toplam gelirlerin yüzde 12'sini oluşturan hava kargonun gelir içindeki payının 2020'de yüzde 36'ya çıkması bekleniyor. IATA Başkanı “Kargo, yolcu işinden daha iyi performans gösterse de yolcu gelirlerindeki düşüşü telafi etmeye yetmiyor. Ancak havayolu gelirlerinin önemli ölçüde daha büyük bir parçası haline geldi ve kargo gelirleri, havayollarının uluslararası ağlarını sürdürmelerini de mümkün kılıyor ”dedi.

Aşı, hava kargoda rekor getirecek

Hava kargonun 2021 yılında en büyük iş kapısı COVID-19 aşılarının dünya çapında dağıtımını gerçekleştirmek olacak ve sektörün kargo tarafının güçlü bir performansla devam etmesi bekleniyor. Artan iş güveni, seyahat kısıtlamalarının kalkması ve hava kargosunun aşı dağıtımında oynayacağı muhtemel aktif rol sayesinde kargo hacimlerinin 61,2 milyon tona çıkması bekleniyor. Kargo uçakları yanı sıra yolcu uçaklarının kargo kapasitesinin de devreye girmesiyle hava kargoda gelir rakamının yaklaşık 140 milyar dolar gibi tarihi bir yüksekliğe ulaşması bekleniyor.