Yarın Adana'da ve Osmaiye'de okullar tatil mi? 5 Ekim Pazartesi okul var mı?

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Adana Saimbeyli'de saat 14.19'da 4.8, saat 14.36'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen ardından saat 14.43'te Osmaniye 5.2 ile sarsıldı. Bölge halkı endişe duyarken yarın okulların olup olmadığı sorgulanıyor. İşte "Yarın Adana'da ve Osmaiye'de okullar tatil mi" sorusunun yanıtı...

Yarın Adana'da ve Osmaiye'de okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığından ve valiliklerden henüz tatil haberi gelmiş değil.

Birkaç saat içinde resmi kurumlardan konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.