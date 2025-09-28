Yarın hava nasıl olacak? 29 Eylül Pazartesi yağmur yağacak mı?

Ege, Marmara ve Batı Karadeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağmura hasret kalan ülkemizde Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım için uyarılarda bulundu. Vatandaşlar sıklıkla hava dururumunu araştırıyor. İşte 29 Eylül Pazartesi hava durumu...

Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Eylül 2025 Pazartesi gününe ilişkin tahminlerine göre yurdun batı ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege’nin kuzeyi, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneşli hava hakim olacak.

Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar 18-23 derece aralığında seyrederken, yağışların gün boyu etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi’nde kıyı illerinde gök gürültülü sağanak öne çıkıyor. Akdeniz’de ise Adana ve Mersin çevrelerinde sağanak bekleniyor.

İç Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise güneşli ve açık bir gün yaşanacak. Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar yüksek seyrini sürdürüyor

Karadeniz Bölgesi’nin tamamında sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde serin hava dikkat çekiyor.