Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın yağmur var mı? 2 Mayıs Cuma hava durumu...

1 Mayıs İşçi Bayramı sonrası yarınki hava durumu araştırılıyor. Tatilin ardından yurttaşlar 2 Mayıs'ta rutinine dönecek. Her zaman olduğu gibi hava durumu sıkça araştırılıyor.

Yarınki hava durumunu merak edenler "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte 2 Mayıs Cuma günkü hava durumu...

2 Mayıs Cuma hava durumu

İstanbul: Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18 °C, gece 9 °C.

Ankara: Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19 °C, gece 7 °C.

İzmir: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklığı 23 °C, gece 12 °C.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 2 Mayıs 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları hariç, neredeyse tüm yurtta kuvvetli sağanaklar bekleniyor.