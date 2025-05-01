Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın yağmur var mı? 2 Mayıs Cuma hava durumu...
1 günlük tatilin ardından öğrenciler okullarına ve çalışanlar da mesailerine başlayacak. Vatandaşlar yarınki hava durumunu merak ediyor. 2 Mayıs Cum günü plan yapacaklar "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunu sıklaştırmış durumda... İşte Meteoroloji'nin geçtiği son veriler...
1 Mayıs İşçi Bayramı sonrası yarınki hava durumu araştırılıyor. Tatilin ardından yurttaşlar 2 Mayıs'ta rutinine dönecek. Her zaman olduğu gibi hava durumu sıkça araştırılıyor.
Yarınki hava durumunu merak edenler "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte 2 Mayıs Cuma günkü hava durumu...
2 Mayıs Cuma hava durumu
İstanbul: Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18 °C, gece 9 °C.
Ankara: Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19 °C, gece 7 °C.
İzmir: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklığı 23 °C, gece 12 °C.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 2 Mayıs 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları hariç, neredeyse tüm yurtta kuvvetli sağanaklar bekleniyor.