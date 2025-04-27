YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 28 Nİsan Pazartesi İstanbul'da okul var mı, açık mı?
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından okullar 2 gün tatil edilmişti. Öğrenciler 4 gün tatil yaparken yarın eğitim-öğretime devam edilip edilmeyeceği merak ediliyor ve bu nedenle "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?", "28 Nisan Pazartesi İstanbul'da okullar açık mı?" soruları peş peşe geliyor.
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İstanbul'daki 6.2'lik deprem büyük korku yaratmış, halk sokaklara dökülmüştü. Deprem çevre illerde de hissedilirken İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ'da okullar tatil edilmişti. İstanbul'da 4 günlük tatilin ardından yarın okulların açık olup olmadığı sorgulanıyor.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da 28 Nisan Pazartesi için henüz tatil duyurusu yapılmış değil. Konuya ilişkin gün içinde Milli Eğitim Bakanlığından ya da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama yapılması bekleniyor.