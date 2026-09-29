Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Çarşamba okul var mı?

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İstanbul'da gece yarısından itibaren şiddetli yağmur ve rüzgar bekleniyor. Özellikle Anadolu Bölgesi'nde yağışların kuvvetli olması beklenirken okulların durumu merak ediliyor. Saatler ilerledikçe "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi" sorusu sıklaşıyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul Valiliğinden ve Milli Eğitim Bakanlığından okulların tatil olduğuna dair bir açıklama gelmedi.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada "Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.