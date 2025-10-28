Yarın kargolar açık mı? 29 Ekim'de kuryeler çalışıyor mu?

Yarın kargolar açık mı? Kuryeler çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması vesilesiyle kurumların çalışma durumu sıkça araştırılıyor. E-ticaret sitelerinden alışveriş yapan on binlerce kişi kargo çalışma saatlerini araştırıyor. Bu sebeple de "Yarın kargolar açık mı" sorusu peş peşe geliyor.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kargo şirketlerinin çalışma saatleri gündeme geldi. Resmi tatil nedeniyle kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. "Yarın kargolar açık mı? Kuryeler çalışıyor mu" sorusu epey yükselmiş durumda...
Yarın kargolar çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatildir ve kamu, kurum ve kuruluşları ile özel sektörün çoğu kapalıdır. Kargo şirketleri de Cumhuriyet Bayramı'nda hizmet vermemekte...
30 Ekim Perşembe günü kargo şirketleri normal mesai saatlerine geri dönecek.