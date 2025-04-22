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Yarın liselere tatil mi? 23 Nisan'da liselere okul var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle lise öğrencileri okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Bu nedenle "23 Nisan liselere tatil mi?" sorusu art arda geliyor. İşte konuya dair bilgiler...

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Yarın liselere tatil mi? 23 Nisan'da liselere okul var mı?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 81 ilde kutlanacak. Okullarda da etkinlikler düzenlenecek. Lise öğrencilerinin büyük bir bölümünün aklında ise "23 Nisan liselere tatil mi?" sorusu yer alıyor.

YARIN LİSELERE TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle okullar tatil olacak. Lise öğrencileri de tatilden yararlanacak.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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