Yarın okullar tatil mi? 1 Mayıs Cuma günü okul var mı?

İşçi Bayramı için geri sayım başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışanlar belirli alanlarda miting düzenleyecek. Bayram öncesi bugün yoğun şekilde okulların durumu araştırılıyor. Sıkça gelen soru "Yarın okullar tatil mi" oluyor.

Yarın okullar tatil mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de tatil. Bu sebeple yarın okullar kapalı olacak.

Öğrenciler bayramın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil imkanı bulacak.