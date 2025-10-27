Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim'de okul var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanına çok az bir süre kaldı. Milyonlar bayrama hazırlanıyor. Bayram öncesi ise birtakım sorular gündem olmuş durumda... Bunlardan biri de "Yarın okullar tatil mi" şeklinde... İşte detaylar...

Yarın okullar tatil mi?

28 Ekim yarım gün resmi tatildir. Bu sebeple yarın sabah saatlerinde öğrenciler okula gidecek ve saat 13.00'e kadar ders görecek.

29 Ekim'de ise tam gün okullar kapalı olacak. Ders zili 30 Ekim Perşembe günü çalacak.