Yarın okullar tatil mi, okul var mı? Bu hafta okula gidilecek mi, yoklama alınıyor mu?

Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü okulların durumuna çevirdi. 26 Haziran'da öğrenciler karne alıp yaz tatiline çıkacak. Karne haftasında eğitime devam edilip edilmeyeceği sıkça sorgulanıyor. Sık sık "Bu hafta okula gidilecek mi" sorusu geliyor.

Yarın okullar tatil mi, okul var mı?

Evet, 22 Haziran Pazartesi günü okul var. Bu hafta okula gidilecek.

Son hafta yoklama alınıyor mu?

Okulların açık olduğu son güne kadar yoklama alınıyor. Not ve devamsızlık girişleri karne gününe kadar açık kalabiliyor. Bu nedenle devamsızlık sınırında olan öğrencilerin özellikle dikkatli olması gerekir.