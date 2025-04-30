YARIN TATİL Mİ? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 2 Mayıs tatil olacak mı?

Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... İşçi Bayramı milyonlarca çalışan için büyük bir anlam ifade ediyor.

Bu özel günde çalışanlar yurdun belirli bölgelerinde kutlama yaparken sık sık "1 Mayıs resmi tatil mi, okul var mı?", "2 Mayıs tatil olacak mı?" soruları geliyor.

1 Mayıs tatil mi?

Bu yıl 1 Mayıs, perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tekrar resmi tatil ilan edildi. Resmi tatil nedeniyle okullar kapalı olacak.

2 Mayıs tatil olacak mı?

2 Mayıs tatil değil. 2 Mayıs'ın hafta sonu ile birleştirilmesi ise söz konusu değil.