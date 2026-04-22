Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray bedava mı?

23 Nisan'da şehrin dört bir yanında bayram coşkusu yaşanacak. Meydanlar dolup taşacak ve bir kez daha vatandaşlar Anıtkabir'e akın edecek. Kutlama öncesi merak edilen konulardan biri de 23 Nisan'da metro, metrobüs ve otobüs gibi yoğun kullanılan toplu taşımanın durumu... İşte detaylar...

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nd Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak. Öte yandan metro, metrobüs, otobüs, tramvaylar da bedava olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli olacak.