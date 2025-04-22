Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da metro, metrobüs, İETT otobüs, Marmaray bedava mı?

Tüm yurtta yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapılacak. Aynı zamanda bayram nedeniyle vatandaşlar 1 günlük tatil yapacak. Tatili fırsat bilen yurttaşlar şehir içinde seyahat etmek isterken bazı sorulara da cevap arıyorlar. Onlarda bazıları da "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?" şeklinde...

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusu ile yarın metro, metrobüs, İETT otobüs seferleri ücretsiz yapılacak. Öte yandan Ankara'da da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

23 NİSAN'DA MARMARAY BEDAVA MI?

Yarın Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.