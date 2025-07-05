3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında otomatik artışa gidildi. Bu durum, başta akaryakıt, tütün ve alkollü içkiler olmak üzere birçok üründe fiyat artışını beraberinde getirdi. Özellikle alkollü içecekler grubunda meydana gelen fiyat artışı tüketicilerin dikkatini çekti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bira grubunda yeni bir zam yapıldığını duyurdu.

Dündar, 6 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte birada ciddi bir fiyat artışı yaşandığını belirtti.

Efes bir gurubuna #ZamGeldi zam yağmuru başladı ÖTV geçişi ile birlikte. pic.twitter.com/bMMM9tHSow — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 5, 2025

En ucuz bira 70 tl oldu

Yapılan açıklamaya göre, zammın ardından piyasada satılan en ucuz bira 70 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatlar, ÖTV artışı nedeniyle perakende noktalarına yansıtılırken, söz konusu değişikliğin toptan fiyatlara da etki ettiği belirtildi.

Depozito hariç olarak belirlenen yeni fiyatlar, 6 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve tüketiciler güncellenmiş fiyatlarla karşılaşacak.