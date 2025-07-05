Yarından itibaren geçerli! ÖTV güncellemesi sonrası biraya zam geldi
3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileriyle birlikte ÖTV tutarlarında yapılan otomatik güncelleme sonrası alkollü içeceklerde fiyatlar artış gösterdi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 6 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte biraya da zam geldiğini açıkladı. Buna göre en ucuz bira artık 70 TL'den satılacak.
3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında otomatik artışa gidildi. Bu durum, başta akaryakıt, tütün ve alkollü içkiler olmak üzere birçok üründe fiyat artışını beraberinde getirdi. Özellikle alkollü içecekler grubunda meydana gelen fiyat artışı tüketicilerin dikkatini çekti.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bira grubunda yeni bir zam yapıldığını duyurdu.
Dündar, 6 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte birada ciddi bir fiyat artışı yaşandığını belirtti.
Efes bir gurubuna #ZamGeldi zam yağmuru başladı ÖTV geçişi ile birlikte. pic.twitter.com/bMMM9tHSow— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 5, 2025
En ucuz bira 70 tl oldu
Yapılan açıklamaya göre, zammın ardından piyasada satılan en ucuz bira 70 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatlar, ÖTV artışı nedeniyle perakende noktalarına yansıtılırken, söz konusu değişikliğin toptan fiyatlara da etki ettiği belirtildi.
Depozito hariç olarak belirlenen yeni fiyatlar, 6 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve tüketiciler güncellenmiş fiyatlarla karşılaşacak.