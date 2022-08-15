Yarış başladı, adaylar nabız yokluyor

DÜNYA, Türkiye’nin dört bir yanındaki büroları aracılığıyla seçimin nabzını tutuyor. Bugünden itibaren “Odalarda Seçim Heyecanı” damgasıyla, tüm seçim sürecini okurlarımız için bu sütunlardan yansıtacağız. Pek çok oda ve borsanın mevcut başkanı tekrar aday olurken, bazı yerlerde başkan yardımcıları yarışa katılıyor. Meclis başkanlığı konusunda da pek çok kentte birden çok aday olduğu belirtiliyor. Ancak kulisler hareketli. Şu anda bazı adayların çalışmaları sessizce yürüttüğü, TOBB’dan seçimlere ilişkin resmi bir açıklama beklediği de duyumlar arasında.

ADANA

Adana Ticaret Odası için Bayram ve Şahbaz yarışıyor

Adana’da 21 bini faal olmak üzere yaklaşık 35 bin üyesi bulunan Adana Ticaret Odası (ATO) yönetimi için ekim ayında yapılması beklenen seçimlerde 46 sektör komitesi tarafından 120 meclis üyesi seçilecek, meclis üyeleri de yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek. Türkiye’de delege sayısı bakımından İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’dan sonra beşinci sıradaki ATO’nun mevcut Başkanı Atila Menevşe’nin tekrar aday olması beklenmiyor. Yeni yönetim için yapılacak seçimde iki aday ön plana çıkıyor. Bu isimler; halen ATO Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yücel Bayram ile TOBB Hayvancılık Meclisi Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Mehmet Şahbaz. Adana iş dünyasının yakından tanıdığı Bayram ve Şahbaz’ın dışında, üçüncü bir isim olarak Dr. Cengiz Yılmaz’ın da adaylığı konuşuluyor ancak henüz kendisi tarafından bu yönde bir açıklama yapılmadı. Başkanlığı yarışının ağırlıklı olarak Yücel Bayram ve Mehmet Şahbaz arasında geçmesi bekleniyor. ATO başkan adaylarından Yücel Bayram, 1999 yılından bu yana ATO’da yönetim kurulu üyesi. Mobilya sektörünün tanınmış isimlerinden olan ve bir dönem siyasette de aktif çalışmaların yapan Bayram, 2014’de Milliyetçi Hareket Partisi’nin Yüreğir Belediye Başkan adayı olmuştu. Bayram, ATO Başkanlığına seçilmesi halinde ilk planda hayata geçirmek istediği konuların; Adana’nın bütün kurumları ile ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırmak ve ihracatta öne çıkan sektörleri desteklemek olacağını belirtiyor. ATO Başkanlığının bir diğer iddialı ismi Mehmet Şahbaz da ATO yönetimine yabancı değil. ATO Meclis Üyesi Şahbaz, aynı zamanda TOBB Hayvancılık Meclisi Başkanı olarak da sektörüyle ilgili ulusal boyutta çalışmalara imza atıyor. Türkiye’nin en büyük besi çiftliklerinden birine sahip olan Mehmet Şahbaz, aynı zamanda beyaz eşyada ulusal boyutta ticari faaliyetlerde bulunuyor. Şahbaz’ın başkanlığa seçilmesi halinde ATO’nun eğitime vereceği çalışmaları artıracağı ve büyük bir öğrenci yurdu yapmayı planladığı konuşuluyor. AFYON TSO: Mevvut Başkan Hüsnü Serteser, yeniden aday. 3 dönemdir TSO Başkanı. 4. kez aday oluyor. TSO seçimleri için bir başka aday ve listenin hazırlandığına dair duyumlar var. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ANTALYA

Batı Akdeniz’de gözler Antalya TSO seçimlerinde

Projeleriyle kent ekonomisine, sosyal ve kültürel yapısına katkılar sunan ve 5 bine yakın yabancı sermayeli olmak üzere 50 bin üyesi bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) seçim süreci hareketli başladı. Başkanlık için TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin ile Antalya OSB Başkanı Ali Bahar çekişecek. Ali Bahar, 4 yıldan bu yana başkanlık seçimi için çalışmalarını yürütüyor. Her iki başkan da seçim takvimi belirlenmemesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Çetin ve Bahar, 49 meslek komitesi ile 111 meclis üyesini belirlemek için ince eleyip sık dokuyarak ‘ince’ hesaplar yapıyor. ATSO Başkanı Davut Çetin ile Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, gerçekleştirdikleri projelerle tanınıyor. Bu nedenle ATSO seçimleri projeci başkanların mücadelesi şeklinde geçecek. Antalya ve Batı Akdeniz bölgesi iş dünyası kendi oda ve borsalardaki seçim dışında ATSO’daki başkanlık yarışına odaklandı. Öte yandan ATSO’da Reşat Güney’in de bazı kulislerde aday olacağı ifade ediliyor. Güney’in ATSO Başkanı Davut Çetin’i ziyaret edip “Abi ben de başkanlığa aday olacağım” diye konuştuğu, ancak şansının olmadığı dillendiriliyor.

Antalya TB Başkanı Çandır, rakipsiz

TOBB’a bağlı oda ve borsalar içinde başkanlık için en rahat isim ise Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır. 2009 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Çandır, başkanlık için rakipsiz görünüyor. Antalya’da projeci başkanlar arasında yer alan Ali Çandır, “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla düzenlenen ve Türkiye markası haline gelen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ile coğrafi işaretli ürünlerin artırılmasına büyük katkı koydu. Çandır ayrıca, Zeytinpark, Antalya Tarım Konseyi kurulması, Kampüsten İşe, pandemi sürecinde tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ile başlattığı Online Tarımsal Eğitim Projesi ile dikkatleri çekiyor. Projeyle dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımlarla 1 milyondan fazla kişiye eğitim verildi.

DTO’da hareket yok

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi’nde ise pek hareketlilik görülmüyor. Mevcut Başkan Ahmet Çetin’in bir dönem daha görevini sürdürmek istediği ifade ediliyor. Öte yandan önceki dönem seçimi kaybeden İnanç Kendiroğlu’nun da üyeler arasında yeniden adaylık için yoklama yaptığı ancak sonuç alamadığı iddia edildi. An itibariyle Ahmet Çetin’in karşısında aday gözükmüyor.

Alanya TSO’da 3 aday var

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda ise üç adayın başkanlık için yarışacağı konuşuluyor. Mevcut Başkan Mehmet Şahin’in 2024 yılında Alanya Belediye Başkanlığı’na aday olacağı için ALTSO’da görev almayacağı belirtiliyor. Bu nedenle ALTSO Başkanlığı için, emlak ve turizm sektöründe faaliyette bulunan Eray Erdem, AKP ilçe yöneticilerinden Bilal Gömeç ile emlakçı Tunahan Toksöz’ün mücadele edeceği söyleniyor.

Kumluca TSO’da 4 aday var

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Güney, yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı. Güney’in yerine Fahri Özen’i destekleyeceği konuşulurken, Turgut Acar, Hüseyin Darıyemez ile Hüseyin Aykurt başkanlık için mücadele edecek. Seçim sathına giren oda ve borsalarda en rahat olan Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş. Geçmiş dönem milletvekilliği ve ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde aday olmamasına rağmen, anketlerde aday adaylarından en çok oy alan isimlerden biri olarak büyük ilgi gören Fatih Durdaş’ın şimdilik rakibi yok gibi... Kumluca’da Borsanın hizmetlerinden üyelerin memnun olmasından dolayı Fatih Durdaş’ın karşısına aday çıkmayacağı öngörüsü var. Ancak, son dakika ikinci bir adayın çıkabileceği ifade ediliyor. Durdaş’ın geçen dönem milletvekilliği adaylığı için teklif aldığı ancak kabul etmediği öğrenildi.

Manavgat TSO’da iki aday yarışacak

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MATSO) başkanlık için hareketlilik var. Pandemi döneminde koronaya yenik düşerek yaşamını yitiren Başkan Ahmet Boztaş’ın yerine yönetim kurulu üyesi Seydi Tahsin Güngör getirilmişti. Bu dönemde de seçimi kazanarak görev almak isteyen Güngör’ün karşısında Mali Müşavir Turgay Akar başkanlık mücadelesi verecek.

BALIKESİR

Balıkesir ve ilçelerinde de seçim hareketliliği yaşanıyor

Balıkesir ve ilçelerinde de oda ve borsalarda başkanlık seçimiyle ilgili hareketlilik başladı. İl genelinde mevcut başkanların yeniden aday olduğu ve adayların isminin çok fazla dillendirilmediği gözlemleniyor. Mevcut başkan Nazmi Yarış’ın Balıkesir Sanayi Odası’na Rahmi Kula’nın Balıkesir Ticaret Odası’na, Ersin Erdoğmuş’un Balıkesir Ticaret Borsası’na aday olan isim. Bandırma Ticaret Odası için aday olduğu belirtilen Mehmet Kılkışlı adaylıktan çekildi. Kulislerde Adem Yılmaz’ın ismi geçiyor.

BURDUR

Burdur’da Gündüzalp ve Keyif yeniden aday

Türkiye’nin süt ve hayvancılık sektörünün merkezi Burdur’da milletvekilliği seçiminde aday olacağı konuşulan Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp yeniden başkan adayı olduğunu bildirdi. 500’e yakın üyesi bulunan Burdur Ticaret Borsası’nda Gündüzalp’ın karşısında şimdilik aday yok. Burdur’da 4 dönemdir Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini yürüten Yusuf Keyik, seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı. Her seçim döneminde rakiplerini geçen Keyik’in karşısına ise bu kez genç iş insanlarından Osman Dalgar çıkıyor.

BURSA

Bursa, TOBB’dan gelecek haberi bekliyor

TOBB tarafından oda ve borsalara seçime yönelik herhangi bir talimat ulaşmadığı için Türkiye’nin önemli sanayi üslerinden Bursa’da henüz seçim çalışmalarına start verilmedi. Bu doğrultuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçim takvimi de henüz açıklanmadı. 2013 yılında başkanlık koltuğuna oturan ve 2018 yılında tek liste gidilen seçimde güven tazeleyen mevcut başkan İbrahim Burkay’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Eş zamanlı olarak yapılması planlanan Bursa Ticaret Borsası’nda (Bursa TB) da mevcut başkan Özer Matlı’nın yeniden aday olacağı konuşuluyor. Öte yandan Türkiye genelindeki tüm oda ve borsaların başkanları 29-30 Ağustos tarihlerinde Bursa’da bir araya gelecek. TOGG fabrika gezisinin ardından Bursa Ticaret Borsası’nın yeni binasının resmi açılışı gerçekleştirilecek. Bu ziyarette seçim takvimine yönelik bir açıklama yapılması da bekleniyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de de mevcut başkanlar aday

Pek çok ilde olduğu gibi Çanakkale ve ilçelerindeki oda ve borsalarda da yeni dönem için mevcut başkanlar adaylığını açıkladı. Çanakkale TSO Başkanlığı için mevcut başkan Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanlığı için mevcut başkan Abdullah Deniz adaylığını açıkladı. Biga TSO için mevcut başkan Şadan Doğan ve Biga Ticaret Borsası için de mevcut başkan Mesut Okyay adaylığını açıkladı.

DENİZLİ

Denizli’de adaylığını açıklayan ilk isim Konyalıoğlu oldu

Ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de odaları seçim heyecanı sardı. Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Borsası yönetimleri Olağan Genel Kurul tarihleri konusunda henüz karar almadı. Birçok oda TOBB’dan seçimlerle ilgili işaret beklerken, seçimlerin hareketli geçmesi beklenen Denizli Sanayi Odası’nda Başkan Vekili Okan Konyalıoğlu, adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Denizli’de en hareketli seçimin Sanayi Odası’nda yaşanması bekleniyor. 1523 üyesi bulunan DSO’da yaklaşık 1300 üye oy kullanabilecek. 1973 yılında kurulan Denizli Sanayi Odası’nda 17 meslek komitesinde 36 üyeden oluşan meclis ve 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyeleri seçimle belirlenecek. 15 yıldır DSO Başkanı olan Müjdat Keçeci’nin yeniden aday olup olmayacağını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Keçeci’nin iki yardımcısı Okan Konyalıoğlu ve Selim Kasapoğlu, başkan adayı olarak seçimlere katılacak. Kasapoğlu ve Konyalıoğlu, ekiplerini oluşturarak çalışmalara başladı.

“Hizmet için göreve talibim”

DSO Başkan Vekili ve Çardak OSB Başkanı Okan Konyalıoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyerek aday olduğunu açıkladı. Her potansiyelden, düşünce yapısından ve sektörden güçlü bir ekiple yola çıktığını söyleyen Konyalıoğlu, “DSO Başkanlığını, şimdiye kadarki görev ve sorumluluklarımın taçlandırılması olarak görüyorum. Kimseyle atışmak, çekişmek için değil bölgemize hizmet etmek için göreve talibiz. Kimseden icazet almadık, kimsenin adamı olarak yola çıkmadık. O koltuğa oturacaksak eğer, birilerinin adamı, bir cemaatin müridi veya bir partinin militanı olarak değil, Denizli sanayicisinin sesi, soluğu olmak için oturmalıyız” dedi. Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu’nun da adaylığını seçim takviminin belirlenmesi ile birlikte açıklayacağı öğrenildi. DSO Yönetiminin seçim tarihini bu hafta içinde belirlemesi ve seçimlerin ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

DTO’da Erdoğan rakipsiz gibi

Denizli’nin en fazla üyeye sahip odası olan Denizli Ticaret Odası’nın 19 bin üyesi bulunuyor. 30 meslek komitesinde 65 meclis üyesi seçimi yapılıyor. Meclis 11 kişilik Yönetim Kurulu ve Başkanı seçiyor. 1926 yılında kurulan Denizli Ticaret Odası’nda 2016 yılından bu yana oda başkanlığını yürüten Uğur Erdoğan’ın yeniden aday olması bekleniyor. Edindiğimiz bilgilere göre Ticaret Odası’nda şu ana kadar başkan adaylığını açıklayan yada bu yönde çalışma içinde olan kişi yada grup bulunmuyor. Seçim takviminin açıklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşanabilir, ikinci bir aday gündeme gelebilir.

DTB’de Tefenlili rahat

1923 yılında kurulan Denizli Ticaret Borsası’nda 2005 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten İbrahim Tefenlili’nin yeniden aday olup rakipsiz olarak görevini sürdürmesi bekleniyor. Denizli Ticaret Borsası’nın şu an 690 üyesi bulunuyor. Meslek komitelerinin bulunmadığı DTB’de 14 kişiden oluşan Oda Meclisi seçimleri yapılıyor. Meclis, 5 kişilik Yönetim Kurulu ve Başkanı seçiyor.

ISPARTA

Isparta’da mevcut adaylara rakip yok

Batı Akdeniz Bölgesi’nin önemli üretim merkezi olan Isparta’da hem TSO’da hem de Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı yok. Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar karşında şimdilik aday yok.

YARIN: Eskişehir, İzmir, Kütahya, Trabzon

ERAY ŞEN,FİKRİ CİNOKUR, ESRA SULTAN AZİZOĞLU, ESRA ÖZARFAT, OSMAN NURİ BOYACI