Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 20 Ocak Cuma günü sona erecek. 19 milyondan fazla öğrenci için iki haftalık yarıyıl tatili başlayacak.
Okullarda ilk yarıyıl sona eriyor. 20 Ocak'ta son ders zili çalacak.
19 milyondan fazla öğrenci tatile çıkacak. Kasım ayındaki 9 günlük ara tatil sonrası öğrenciler cuma günü ilk dönemin son derslerine girecek ve 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacaklar.
Öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için ders başı yapacak. Eğitim-öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.
YHT'den ek seferler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarıyıl tatili dolayısıyla artan talepleri karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave YHT seferlerinin konulduğunu açıkladı.
Söz konusu ek seferlerle toplam 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.
Bu yıl yarıyıl tatilinin 23 Ocak-3 Şubat'ta olacağı anımsatılan açıklamada, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nün, yarıyıl tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla 21 ve 22 Ocak ile 3 ve 4 Şubat'ta Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koyduğu aktarıldı.
İlave seferler Ankara-İstanbul için, Ankara’dan saat 10.15’te, İstanbul’dan 17.10’da, Ankara-Konya için ise Ankara’dan saat 10.30’da, Konya’dan ise 13.10’da hareket edecek.
Toplam 16 ek seferin yapılacağı ifade edilen açıklamada, konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacağı vurgulandı.