Yarıyıl tatilinin son hafta sonunda hava nasıl olacak? Uzman isim açıkladı...

Yarın ve cuma günü sadece Marmara'nın batısında ve Kıyı Ege'de yağış görüleceğini, diğer yerlerde ise yağış beklentisinin söz konusu olmadığını belirten Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu havanın nasıl olacağı konusunda da bilgi verdi.

"Şu anda sıcaklıklar, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrediyor. Hafta sonu dahil sıcaklıklarda değişim olmayacak" bilgisini paylaşan Çelik, gelecek hafta Türkiye'nin yağışlı sistemin etkisinde kalacağını aktardı.

Marmara'nın kuzey kıyılarında hafif yağış

"Pazar günü sadece Marmara'nın kuzey kıyılarında hafif şekilde yağış geçişi olabilir. Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak batı ve kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek" diyen Çelik, Türkiye'nin şu anda yüksek basınç sisteminin etkisinde olduğunu ifade etti ve ekledi:

"Hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki 4 gün boyunca sis ve pus hadisesi Marmara bölge geneli ve iç kesimlerin tamamında etkili olmaya devam edecek."

"Bir hafta daha İstanbul'da kar yağışı söz konusu değil"

İstanbul'da 1 hafta boyunca kar yağışı beklentisinin söz konusu olmadığını ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini anlatan Çelik, "Pazartesi ve salı günü yağmur beklentimiz var. Gelecek 3 boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 13-14 derece civarında seyredecek. İl genelinde gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara ve İzmir

Ankara'da da gelecek 3 gün boyunca yağış beklemediklerini ve sis görüleceğini aktaran Çelik, başkentte az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi. Çelik, İzmir'de yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade ederek, "Cuma ve cumartesi günü İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak. İzmir'den en yüksek sıcaklık 16-18 derece civarında seyredecek." diye konuştu.