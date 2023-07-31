YAŞ bu hafta toplanacak

YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önümüzdeki hafta bir araya gelecek.

Generallerin terfi ve atama dosyalarının da ele alınacağı toplantıda Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasından sonra boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na kimin atanacağı da netleşecek.

Genelkurmay Başkanlığı'na ya Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever atanacak ya da yeni bir isim belirlenecek.

Bu durumda Genelkurmay Başkanı olarak atanması beklenen isimlerin arasında 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yer alıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görev süreleri devam ediyor.

Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız isimleri ön planda.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun ismi öne çıkıyor.

YAŞ mesaisine Anıtkabir ziyaretinin ardından başlayacak

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk kez katılacak.

Milli Savunma Bakanı Güler de toplantıda ilk kez yeni göreviyle yer alacak.

Bir gün sürecek toplantının ardından YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından yürürlüğe konacak.