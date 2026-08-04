YAŞ kararları açıklandı: 25 general ve amiral terfi etti, Hava Kuvvetleri Komutanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma kararları karara bağlandı. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantının ardından yayımlanan kararlara göre, 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay general ve amiralliğe terfi etti.

Görev süreleri uzatıldı, emeklilik kararları alındı

30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar kapsamında 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı. Yaş haddinden dolayı 2 general ile kadrosuzluk nedeniyle 61 general ve amiral emekliye sevk edildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 328'den 334'e yükselecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi

YAŞ'ın dikkat çeken kararlarından biri Hava Kuvvetleri Komutanlığında yaşandı. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin ise bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Çok sayıda üst düzey terfi

Terfi kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe yükseltilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç ile Hava Kuvvetlerinden Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe terfi etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın da koramiralliğe yükseltildi. Ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan çok sayıda tuğgeneral ve tuğamiral de tümgeneral ve tümamiralliğe terfi ettirildi.