Yaş meyve sebze sektörü yardımları deprem bölgesine taşıyor

Taze meyve sebze sektörü lojistik imkanlarını depremzedeler için harekete geçirdi. “Tekrar küllerimizden doğma vakti” diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze meyve sektörü olarak Türkiye’nin dört bir tarafından deprem bölgesine ulaştırmak için seferber olduklarını kaydetti.

Uçak, “Tüm lojistik imkânlarımızı, illerden gelen talepler doğrultusunda deprem bölgesine yardımları ulaştırmak üzere görevlendirdik. Bu bölgelerden toplanan yardım malzemelerini AFAD’ın yönlendirmesiyle 10 ilimize ulaştırıyoruz. Gece gündüz demeden bölgedeki kardeşlerimizin hizmetinde, Devletimizin emrindeyiz” şeklinde konuştu.

Hızlı tüketime uygun gıda maddelerini de deprem bölgesindeki insanlara ulaştırdıklarını vurgulayan Uçak, “Türkiye genelinde tüm ihracatçı birliklerimizin 30 milyon 500 bin TL’lik kaynağını Ticaret Bakanlığımızın onayı ile deprem bölgesinde kullanılmak ve depremin yaralarını sarmak üzere çalışmalara başladık. “İzmir Yardıma Koşuyor” isimli yardım kampanyasında da kısa sürede 30 milyon TL’nin üzerinde kaynak topladık” dedi.