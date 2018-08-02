ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

YAŞ sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan YAŞ sonrası Kalın açıklama yaptı.

YAŞ sonrası açıklama
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Kalın, "9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi. 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacaktır." dedi.

Son dakika yaş Recep Tayyip Erdoğan

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.