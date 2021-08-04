  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. YAŞ toplantısı başladı
Takip Et

YAŞ toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı saat 12.20'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

Anıtkabir ziyareti

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. 

 

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacakYüksek Askeri Şura yarın toplanacakGündem

 

 