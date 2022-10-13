'Yasa çıkarsa, basın mensupları yazamaz duruma gelecek'

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay'da gazetecilik yapan Ali Arslan ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Ali Arslan'ın, 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Okan Pirinç'in anmasını takip ettiği sırada gözaltına alındığını ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını anlatan Topal, şöyle devam etti:

"Bu, dünyanın neresinde var? Bugün bu sansür yasası çıkarsa sadece o değil, görevini yapan bütün basın mensupları maalesef yazamaz duruma gelecek. O gün o toplantıda elinde kamerasından başka bir şey olmayan Ali Arslan'a ceza veren hakimde hiç vicdan yok mu? Birilerinin talimatlarını yerine getirenler er ya da geç hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir."

Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesine ek yapan ve Meclis'te muhalefetin protestosuna neden olan 29. madde:

"MADDE 217/A-(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”