Yasa dışı bahis operasyonu: 10 ilde kripto altyapısına darbe, 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) adlı ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal altyapı sağladığı iddiasıyla İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" (yasa dışı bahis) ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sunulmuş

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği incelemelerde, Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sunduğuna dair güçlü şüphelerin tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu finansal sistem aracılığıyla elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferleri kullanılarak finansal sisteme dahil edilmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca İGaming adlı altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen 40 yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı sağladığı ifade edildi.

1 milyar dolar gelir elde edilmiş

Açıklamada, MASAK tarafından hazırlanan rapora göre yasa dışı bahis faaliyetlerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde edildiğinin belirlendiği, bu gelirlerin Malta merkezli Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına transfer edildiği kaydedildi. Raporda ayrıca şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 liralık işlem hacmine ulaştığının tespit edildiği vurgulandı.

Yasa dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda 11 araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsanın da bulunduğu toplam 75 menkul ve gayrimenkule el konulduğu, ayrıca 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke konulduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecekleri belirtildi.