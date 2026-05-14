Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına mı alındı, Rasim Ozan neden gözaltına alındı? Tutuklandı mı?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 200 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

"100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık suç geliri aklandı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında, "Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltında

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu öğrenildi. Kütahyalı’nın İstanbul’daki adresinde gözaltına alındığı belirtildi.

Başsavcılık 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de tedbir olarak el konulduğunu duyurdu.

İş Bankası’nın 2 üst düzey yöneticisi de gözaltında

Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis memuru, 4 avukatın bulunduğunu belirtiliyor. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında, İş Bankası'ndan iki üst düzey ismin; Ertuğrul Koçak ve Engin Yalçın'ın da yer aldığı da öğrenildi.