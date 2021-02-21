Yasa dışı bahis operasyonunda 16 tutuklama

Şanlıurfa ve Adana'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "yasa dışı bahis", "suç gelirlerinin aklanması" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bu ilde ve Adana'da belirlenen 33 adrese 19 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa ve Adana'da 19 Şubat'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 6 lüks otomobil, 2 av tüfeği, 4 tabanca ve 4 şarjör ile 551 fişek, 1050 euro, 2 bin 800 dolar, 101 bin 285 lira, 416 altın türü madeni para ve çeşitli boyutlarda 25 altın parçası bulunmuştu.