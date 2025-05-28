Yasa dışı bahis operasyonunda 89 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine izinsiz erişim suçlarına yönelik Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 144 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 8,3 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi.

33 kişi hakkında adli kontrol kararı

Yakalanan şüphelilerden 89'u tutuklanırken, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler ise sürüyor.

Operasyonlar; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. Saha çalışmaları İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildi.

9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 Milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı❗



Şüphelilerden;

🔻89'u TUTUKLANDI.

🔻33'ü… pic.twitter.com/7ZbmFshWow — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 28, 2025

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında şunlar yer aldı:

• İnternet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynatmak ve bu sistemler üzerinden para transferine aracılık etmek,

• Sosyal medya platformlarında sahte kiralık ev ve araç ilanlarıyla dolandırıcılık yapmak,

• Sosyal medya üzerinden sahte piyango bileti satışıyla yasa dışı şans oyunu oynatmak,

• İnternette yasa dışı sorgu panelleri kullanarak kişisel verileri ele geçirmek,

• Düşük faizli kredi ilanlarıyla kişisel bilgiler toplamak ve mağdurların banka hesaplarını boşaltmak.

"Siber devriyelerimiz 7/24 görev başında"

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında valilikleri, operasyonları yöneten Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve Jandarma personelini tebrik ederek, "Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.