Yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme: Diyarbekirspor'a el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kara para”, “yasa dışı bahisle mücadele” ve “futbolda şike ve bahis” soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmaya göre, 3. lig ekibi Diyarbekirspor, kulübün eski başkanı ile bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi işletmekle bağlantılı oldukları ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri çeşitli spor kulüpleri aracılığıyla akladıkları belirlendi.

Bahis gelirleri kulüp yöneticilerine aktarılmış

Yasa dışı bahis organizasyonundan sağlanan kazançların, ilgili kulübün muhasebecisi ve bazı çalışanların banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına yönlendirildiği tespit edildi.

8 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde 3 şirkete, TFF 3. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor’a, 6 otomobile, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 iş yerine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.