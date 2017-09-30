Yasa dışı bahis oynatanlara operasyon

30 Eylül 2017

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yasa dışı bahis suçu ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde ilk kez, 3 bin 369 iş yerinde, bin 529 ekip ve 4 bin 829 personelin katılımıyla "ilk gol" ismiyle uygulama gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığınca, yasa dışı bahis suçu ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla bugün, 2017-2018 futbol liglerinde sezonunun başlaması ile illerde tespit edilen 3 bin 369 yasa dışı bahis oynatılan iş yeri ve yasa dışı bahis oynayan kişilere yönelik bin 529 ekip ve 4 bin 829 personelle eş zamanlı uygulama yapıldı.



"İlk gol" adı verilen uygulamada, yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve kişilere, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar adli işlem yapılacak.



Oynayan kişilere de aynı Kanun gereğince 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Yasa dışı bahis hacmi 50 milyar liraya ulaştı

Açıklamaya göre, Kanun'da Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yetkilendirilmemiş yerlerde ve internet sitelerinde oynatılan bahisler "yasa dışı bahis" kabul ediliyor.



Yasal bahis üzerinde yüzde 40'a yakın vergi ve kamu kesintileri bulunurken, yasa dışı bahis ise herhangi bir vergi ve kamu payı kesintisi olmaması sebebiyle yasal bahse göre 2 katından fazla getiri sağlıyor. Bu durum yasa dışı bahis oynayanlara ve oynatanlara daha cazip geliyor.

Artan yasa dışı bahis oyunlarının yıllık işlem hacminin 40-50 milyar lira seviyesine ulaşması, Türkiye'nin kamusal kaybını da ciddi rakamlara yükseltiyor.



Bu sebeple, 24 Ağustos 2017'de yayımlanan 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 7258 Sayılı Kanun'da değişiklik yapıldı.



Düzenleme ile suçun soruşturulmasında yasa dışı bahis oynatan kişilerle ilgili olarak iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla izleme, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve taşınmazlarına, hak ve alacaklarına el koyma tedbirleri uygulanabilmesinin önü açıldı.

Kaynak: AA