Yasa dışı bahis şebekelerine dev operasyon: 18 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonlarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda toplam işlem hacmi 18 milyar lirayı aşan suç ağlarına ağır darbe vurulduğunu açıkladı.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, “Milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

20 ilde eş zamanlı operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekiplerinin aylar süren çalışmaları sonrası 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 139 ekibin katıldığı operasyonlarda, hesaplarında 11,3 milyar TL’yi aşan işlem hacmi bulunduğu belirlenen 183 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Gürlek, operasyonların “evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı” gerçekleştirildiğini belirtti.

Yurt dışı bağlantılı suç ağı çökertildi

Öte yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda ise yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini akladığı öne sürülen organize suç ağına yönelik operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 7 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu belirtilen suç ağı kapsamında 50 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen lüks araçlar, daireler ve diğer mal varlıklarına el konuldu.

Bakan Gürlek, operasyonla ilgili açıklamasında, “Yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir” dedi.

“Hiçbir suç odağı imtiyazlı değildir”

Operasyonlarda görev alan başsavcılıklar, emniyet, jandarma ve siber suçlarla mücadele ekiplerine teşekkür eden Gürlek, “Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir” ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca, suç örgütlerine karşı mücadelenin “köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edeceğini” vurguladı.