Yasa dışı bahis soruşturmasında bir ünlü daha tutuklandı

Hakkında yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma açılan oyuncu Atakan Yılmaz, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdikten sonra İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık, oyuncu hakkında, sosyal medyada yasa dışı bahis sitelerini teşvik eden içeriklerin yayınlanması ve bu içeriklerden kazanç elde edilmesi üzerine harekete geçmiş ve inceleme başlatmıştı. Yılmaz, Emniyet'te verdiği ifadesinde söz konusu suçları işlemediğini beyan etti.

Oyuncunun yer aldığı projeler

1995 doğumlu Yılmaz, Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra rol aldığı projelerle adını duyurmuştur. Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip oyuncunun 'Seversin', 'Aşkın Tarifi', 'Bonkis', 'Menajerimi Ara', 'Tek Yürek' dizilerinde, 'İyi Oyun' ve 'Öngörüye Ağıt' filmlerinde rol aldığı biliniyor.