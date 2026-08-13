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Yasa dışı bahis yapay zekâ ile önlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni mevzuat düzenlemelerinin yanı sıra yapay zekâ tabanlı tarama ve tespit sisteminin gündemde olduğunu söyledi.

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Yasa dışı bahis yapay zekâ ile önlenecek

Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yıl­maz, , Cumhurbaşkan­lığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yasa Dışı Sanal Bahis ve Ku­mar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Yıl­maz, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin bugün yalnızca bir asayiş meselesi değil, mali sistemin güvenliği, suç gelir­lerinin aklanmasının önlen­mesi, organize suçla mücade­le, çocukların, gençlerin ko­runması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir so­run alanı haline geldiğini be­lirtti.

Kaynağı belirsiz trafik sınırlandırıldı

Yılmaz, "Sanal ortamda ya­sa dışı faaliyetlerin tespit edil­mesi ve erişimin engellenme­sine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak, yasa dı­şı platformların kullandığı in­ternet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi gelişti­rilmiştir" dedi.

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlen­dirmede kullanılan toplu SMS uygulamalarına ilişkin ted­birlerin geliştirildiğini, özel­likle kaynağı belirsiz ve yurt dışı bağlantılı mesaj trafiği­nin sınırlandırılmasına yö­nelik düzenlemelerin yapıl­dığın hatırlatan Yılmaz, “Fi­nansal sistem tarafında ise kiralık hesaplar, yasa dışı öde­me altyapıları ve suç gelirle­rinin transferinde kullanılan yöntemlere ilişkin denetim ve veri toplama faaliyetleri artı­rılmıştır" diye konuştu.

Yasa­dışı bahis ve kumarla ilgili atı­lacak adımlara da değinen Yıl­maz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan ilki, düzenle­me çalışmalarımızda gelinen aşamadır. Belli düzenlemeler yaptık. Gündemimizde yeni mevzuat ihtiyacına ilişkin de­ğerlendirmeler söz konusu­dur. Bunları MASAK başta ol­mak üzere kurumlarımızdan dinleyeceğiz ve elbette yasal olanlarını Meclisimizin tak­dirine, bilgisine getireceğiz.

Diğer düzenlemelerle ilgili de idari olarak üzerimize dü­şeni yapacağız. İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka ta­banlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi ola­caktır. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebilece­ği dikkate alındığında, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlar­la desteklenmesi ve güçlendi­rilmesi gerekmektedir.

Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kulla­nılabileceğinin ve kurumları­mız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasite­sinin nasıl geliştirilebileceği­nin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Toplantı­mızda üçüncü gündem mad­demiz olarak, lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına iliş­kin analizler ile reklamların etkisi ele alınacaktır."

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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