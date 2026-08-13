Yasa dışı bahis yapay zekâ ile önlenecek

Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yıl­maz, , Cumhurbaşkan­lığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yasa Dışı Sanal Bahis ve Ku­mar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Yıl­maz, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin bugün yalnızca bir asayiş meselesi değil, mali sistemin güvenliği, suç gelir­lerinin aklanmasının önlen­mesi, organize suçla mücade­le, çocukların, gençlerin ko­runması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir so­run alanı haline geldiğini be­lirtti.

Kaynağı belirsiz trafik sınırlandırıldı

Yılmaz, "Sanal ortamda ya­sa dışı faaliyetlerin tespit edil­mesi ve erişimin engellenme­sine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak, yasa dı­şı platformların kullandığı in­ternet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi gelişti­rilmiştir" dedi.

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlen­dirmede kullanılan toplu SMS uygulamalarına ilişkin ted­birlerin geliştirildiğini, özel­likle kaynağı belirsiz ve yurt dışı bağlantılı mesaj trafiği­nin sınırlandırılmasına yö­nelik düzenlemelerin yapıl­dığın hatırlatan Yılmaz, “Fi­nansal sistem tarafında ise kiralık hesaplar, yasa dışı öde­me altyapıları ve suç gelirle­rinin transferinde kullanılan yöntemlere ilişkin denetim ve veri toplama faaliyetleri artı­rılmıştır" diye konuştu.

Yasa­dışı bahis ve kumarla ilgili atı­lacak adımlara da değinen Yıl­maz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan ilki, düzenle­me çalışmalarımızda gelinen aşamadır. Belli düzenlemeler yaptık. Gündemimizde yeni mevzuat ihtiyacına ilişkin de­ğerlendirmeler söz konusu­dur. Bunları MASAK başta ol­mak üzere kurumlarımızdan dinleyeceğiz ve elbette yasal olanlarını Meclisimizin tak­dirine, bilgisine getireceğiz.

Diğer düzenlemelerle ilgili de idari olarak üzerimize dü­şeni yapacağız. İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka ta­banlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi ola­caktır. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebilece­ği dikkate alındığında, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlar­la desteklenmesi ve güçlendi­rilmesi gerekmektedir.

Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kulla­nılabileceğinin ve kurumları­mız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasite­sinin nasıl geliştirilebileceği­nin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Toplantı­mızda üçüncü gündem mad­demiz olarak, lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına iliş­kin analizler ile reklamların etkisi ele alınacaktır."