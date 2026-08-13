Yasa dışı bahis yapay zekâ ile önlenecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni mevzuat düzenlemelerinin yanı sıra yapay zekâ tabanlı tarama ve tespit sisteminin gündemde olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı"na başkanlık etti.
Toplantıda konuşan Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin bugün yalnızca bir asayiş meselesi değil, mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadele, çocukların, gençlerin korunması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir sorun alanı haline geldiğini belirtti.
Kaynağı belirsiz trafik sınırlandırıldı
Yılmaz, "Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak, yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir" dedi.
Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirmede kullanılan toplu SMS uygulamalarına ilişkin tedbirlerin geliştirildiğini, özellikle kaynağı belirsiz ve yurt dışı bağlantılı mesaj trafiğinin sınırlandırılmasına yönelik düzenlemelerin yapıldığın hatırlatan Yılmaz, “Finansal sistem tarafında ise kiralık hesaplar, yasa dışı ödeme altyapıları ve suç gelirlerinin transferinde kullanılan yöntemlere ilişkin denetim ve veri toplama faaliyetleri artırılmıştır" diye konuştu.
Yasadışı bahis ve kumarla ilgili atılacak adımlara da değinen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan ilki, düzenleme çalışmalarımızda gelinen aşamadır. Belli düzenlemeler yaptık. Gündemimizde yeni mevzuat ihtiyacına ilişkin değerlendirmeler söz konusudur. Bunları MASAK başta olmak üzere kurumlarımızdan dinleyeceğiz ve elbette yasal olanlarını Meclisimizin takdirine, bilgisine getireceğiz.
Diğer düzenlemelerle ilgili de idari olarak üzerimize düşeni yapacağız. İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebileceği dikkate alındığında, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğinin ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Toplantımızda üçüncü gündem maddemiz olarak, lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin analizler ile reklamların etkisi ele alınacaktır."